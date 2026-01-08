Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:37, 8 января 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали об увеличении пенсий и социальных выплат в 2026 году

Депутат Бессараб: Все соцвыплаты, пособия и пенсии в 2026 будут проиндексированы
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ

Все без исключения социальные выплаты, пособия и пенсии в 2026 году будут проиндексированы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«На 2026-й год бюджет уже принят, и, значит, все социальные выплаты в него уже вошли с учетом индексации. Все без исключения социальные выплаты, пособия, пенсии в 2026-м году будут проиндексированы. Так, с 1 января 2026-го года на 7,6 процента проиндексирована страховая пенсия для более чем 38 миллионов получателей», — сообщила Бессараб.

Заработная плата педагогов, воспитателей, медицинского персонала, творческих работников, социальных работников тоже будет проиндексирована с 1 января на 7,6 процента

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

С 1 февраля, по словам Бессараб, все без исключения пособия будут проиндексированы на 6,8 процента. Депутат отметила, что, по данным Росстата, это будет с опережением инфляции.

«С 1 января повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей. Следовательно, помимо повышения минимального размера оплаты труда, а это коснется более чем 4,5 миллиона работников, повысятся и социальные пособия, зависящие от этого показателя. А именно: пособие по беременности и родам — его нижний предел увеличится до минимального размера оплаты труда, а верхний при нормальном течении одноплодной беременности составит более 955 тысяч рублей. Пособие по временной нетрудоспособности — опять же минимальный размер составит 27 093 рубля, а максимальный — выше 207 000 рублей», — сообщила депутат.

Также от минимального размера оплаты труда зависят пособие по безработице и алиментные выплаты, напомнила политик.

«С 1 апреля повысятся социальные пенсии для 4 миллионов получателей на 6,8 процента. И, наконец, с 1 октября будут повышены заработные платы для сотрудников силового блока, денежные вознаграждения для военнослужащих. В реальном денежном выражении также на 4 процента повысится пенсия военнослужащих», — заключила Бессараб.

Материалы по теме:
МРОТ в Москве в 2026 году: сумма, как вырос, чем отличается от прожиточного минимума
МРОТ в Москве в 2026 году:сумма, как вырос, чем отличается от прожиточного минимума
11 декабря 2025
«До 100 тысяч рублей в месяц» Российских мужчин призывают выплачивать женам зарплату за домашний труд. Сколько стоит уют?
«До 100 тысяч рублей в месяц»Российских мужчин призывают выплачивать женам зарплату за домашний труд. Сколько стоит уют?
16 декабря 2025

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете страны на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Согласно информации, представленной в документе, в 2026 году ВВП вырастет на 1,3 процента, и за три года увеличится почти на 7 процентов, составив в номинальном выражении порядка 276 триллионов рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 триллиона рублей, в 2027 году — 42,9 триллиона, и в 2028 году — 45,9 триллиона.

Расходы бюджета составят 44,069 триллиона рублей, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона соответственно. Дефицит бюджета составит в 2026 году — 3,786 триллиона рулей, в 2027 году — 3,185 триллиона, в 2028 году — 3,513 триллиона. Инфляция в 2026-2028 годах ожидается на уровне четырех процентов.

Также российский лидер подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. В настоящее время минимальная оплата труда составляет 22 440 рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Фон дер Ляйен уличили в сокрытии важной информации

    На Западе обеспокоились крахом репутации Европы из-за конфликта на Украине

    Неожиданное уничтожение пикапа ВСУ с живой силой попало на видео

    Минобороны России назвало число сбитых за ночь украинских БПЛА

    Россиянам рассказали об увеличении пенсий и социальных выплат в 2026 году

    В США заявили о подготовке в стране к мировой войне

    Украине предрекли отказ европейских стран от поддержки в течение года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok