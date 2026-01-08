Россиянам рассказали об увеличении пенсий и социальных выплат в 2026 году

Депутат Бессараб: Все соцвыплаты, пособия и пенсии в 2026 будут проиндексированы

Все без исключения социальные выплаты, пособия и пенсии в 2026 году будут проиндексированы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«На 2026-й год бюджет уже принят, и, значит, все социальные выплаты в него уже вошли с учетом индексации. Все без исключения социальные выплаты, пособия, пенсии в 2026-м году будут проиндексированы. Так, с 1 января 2026-го года на 7,6 процента проиндексирована страховая пенсия для более чем 38 миллионов получателей», — сообщила Бессараб.

Заработная плата педагогов, воспитателей, медицинского персонала, творческих работников, социальных работников тоже будет проиндексирована с 1 января на 7,6 процента Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

С 1 февраля, по словам Бессараб, все без исключения пособия будут проиндексированы на 6,8 процента. Депутат отметила, что, по данным Росстата, это будет с опережением инфляции.

«С 1 января повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей. Следовательно, помимо повышения минимального размера оплаты труда, а это коснется более чем 4,5 миллиона работников, повысятся и социальные пособия, зависящие от этого показателя. А именно: пособие по беременности и родам — его нижний предел увеличится до минимального размера оплаты труда, а верхний при нормальном течении одноплодной беременности составит более 955 тысяч рублей. Пособие по временной нетрудоспособности — опять же минимальный размер составит 27 093 рубля, а максимальный — выше 207 000 рублей», — сообщила депутат.

Также от минимального размера оплаты труда зависят пособие по безработице и алиментные выплаты, напомнила политик.

«С 1 апреля повысятся социальные пенсии для 4 миллионов получателей на 6,8 процента. И, наконец, с 1 октября будут повышены заработные платы для сотрудников силового блока, денежные вознаграждения для военнослужащих. В реальном денежном выражении также на 4 процента повысится пенсия военнослужащих», — заключила Бессараб.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете страны на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Согласно информации, представленной в документе, в 2026 году ВВП вырастет на 1,3 процента, и за три года увеличится почти на 7 процентов, составив в номинальном выражении порядка 276 триллионов рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 триллиона рублей, в 2027 году — 42,9 триллиона, и в 2028 году — 45,9 триллиона.

Расходы бюджета составят 44,069 триллиона рублей, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона соответственно. Дефицит бюджета составит в 2026 году — 3,786 триллиона рулей, в 2027 году — 3,185 триллиона, в 2028 году — 3,513 триллиона. Инфляция в 2026-2028 годах ожидается на уровне четырех процентов.

Также российский лидер подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. В настоящее время минимальная оплата труда составляет 22 440 рублей в месяц.