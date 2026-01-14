Реклама

Наука и техника
13:48, 14 января 2026Наука и техника

Простой напиток неожиданно связали с повышением риска рака

Front Nutr: Употребление фруктовых и овощных соков повышает риск рака груди
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: minadezhda / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление чистых фруктовых и овощных соков может быть связано с повышенным риском развития рака молочной железы. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные крупного проспективного когортного исследования с участием более 86 тысяч женщин. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

Ученые проследили состояние здоровья участниц на протяжении примерно 10 лет и за это время зафиксировали 2644 новых случая рака груди. Оказалось, что у женщин, которые пили фруктовые или овощные соки до одного стакана в день, риск заболевания был в среднем на 13 процентов выше по сравнению с теми, кто не употреблял такие напитки вовсе. При этом сладкие газированные напитки и напитки с искусственными подсластителями не показали статистически значимой связи с риском рака.

Дополнительный анализ показал, что замена одной порции сока в день на напиток с искусственным подсластителем была связана с примерно 10-процентным снижением риска заболевания.

Авторы подчеркивают, что речь идет о статистической ассоциации, а не о прямой причине, и призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы разобраться, какие именно механизмы могут лежать в основе обнаруженного эффекта.

Ранее ученые выяснили, что употребление некоторых пищевых консервантов может быть связано с умеренно повышенным риском онкологических заболеваний и диабета 2-го типа.

