Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:37, 14 января 2026Путешествия

Пьяный водитель в Таиланде врезался в девять машин, лишил жизни туриста и скрылся с места

Пьяный водитель на Пхукете врезался в девять машин и задавил туриста из Франции
Алина Черненко

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom  

Пьяный водитель на тайском курорте Пхукет врезался в девять машин, лишил жизни иностранца и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает местное издание Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 10 января, в районе Муанг. По данным полиции, седан Volvo, за рулем которого находился 51-летний таец Джаттапол Коетфон, въехал в несколько автомобилей и мотоциклов и сбил двух пешеходов, шедших по обочине дороги. Одного из пострадавших, туриста из Франции Лоика Винсента Фонтена, доставили в больницу с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось.

Правоохранители заявили, что Коетфон управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После того, как виновник покинул место ДТП, он врезался в уличный фонарь и не смог продолжить бегство. Тайцу предъявили обвинения в пьяном вождении с летальным исходом, повреждении имущества и оставлении места ДТП.

Ранее в этой же стране Азии водитель сбил пешехода и проехал 30 километров с его телом на крыше. Мужчина заявил полицейским, что не заметил, как это произошло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Нейросети помешали поймать беглых обезьян

    12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

    В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

    Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

    В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

    Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

    В Сети раскритиковали первую в мире куклу Barbie с аутизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok