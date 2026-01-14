Пьяный водитель в Таиланде врезался в девять машин, лишил жизни туриста и скрылся с места

Пьяный водитель на тайском курорте Пхукет врезался в девять машин, лишил жизни иностранца и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает местное издание Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 10 января, в районе Муанг. По данным полиции, седан Volvo, за рулем которого находился 51-летний таец Джаттапол Коетфон, въехал в несколько автомобилей и мотоциклов и сбил двух пешеходов, шедших по обочине дороги. Одного из пострадавших, туриста из Франции Лоика Винсента Фонтена, доставили в больницу с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось.

Правоохранители заявили, что Коетфон управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После того, как виновник покинул место ДТП, он врезался в уличный фонарь и не смог продолжить бегство. Тайцу предъявили обвинения в пьяном вождении с летальным исходом, повреждении имущества и оставлении места ДТП.

Ранее в этой же стране Азии водитель сбил пешехода и проехал 30 километров с его телом на крыше. Мужчина заявил полицейским, что не заметил, как это произошло.

