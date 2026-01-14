Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 14 января 2026Экономика

Расходы США на покупку Гренландии подсчитали

NBC: Покупка Гренландии обойдется США не менее чем в 700 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Marko Djurica / Reuters

США придется заплатить за Гренландию не меньше чем 700 миллиардов долларов. Об этом сообщил канал NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что эту оценку подготовили ​​ученые и бывшие американские чиновники. Между тем официальные лица Дании и Гренландии отвергли заявления Трампа о том, что США приобретут Гренландию «тем или иным способом». Однако высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план «приоритетной задачей» для Трампа.

Ранее сообщалось, что Франция решила открыть первое консульство в Гренландии 6 февраля. Дипломаты представили это как «политический сигнал» на фоне угроз президента США Дональда Трампа по присоединению острова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

    Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

    Назван фаворит полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси»

    Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok