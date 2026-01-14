Расходы США на покупку Гренландии подсчитали

NBC: Покупка Гренландии обойдется США не менее чем в 700 миллиардов долларов

США придется заплатить за Гренландию не меньше чем 700 миллиардов долларов. Об этом сообщил канал NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что эту оценку подготовили ​​ученые и бывшие американские чиновники. Между тем официальные лица Дании и Гренландии отвергли заявления Трампа о том, что США приобретут Гренландию «тем или иным способом». Однако высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план «приоритетной задачей» для Трампа.

Ранее сообщалось, что Франция решила открыть первое консульство в Гренландии 6 февраля. Дипломаты представили это как «политический сигнал» на фоне угроз президента США Дональда Трампа по присоединению острова.

