14:02, 14 января 2026

Франция подала сигнал Трампу по Гренландии

Барро: Франция откроет свое первое консульство в Гренландии 6 февраля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Франция откроет свое первое консульство в Гренландии 6 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Politico.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, создание французского дипломатического представительства в Нууке, столице Гренландии, является «политическим сигналом» на фоне угроз президента США Дональда Трампа по присоединению острова.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт на предстоящей встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио намерены убедить их отказаться от притязаний американской стороны на остров. Также отмечается, что европейцы обеспокоены тем, как Вэнс будет вести встречу вместе с Рубио из-за их разных подходов к переговорам.

