Раскрыта фабула дела бывшего вице-губернатора российского региона

В Ивановской области задержали экс-вице-губернатора Нестерова

В Ивановской области правоохранители задержали бывшего вице-губернатора региона Евгения Нестерова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Нестеров проходит подозреваемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, Нестеров способствовал продвижению представителя коммерческой среды на должность главы одного из муниципальных районов. Делал он это из своих корыстных интересов.

Ранее прокурор запросил девять лет лишения свободы для бывшего мэра Владимира Дмитрия Наумова.