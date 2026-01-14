Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 14 января 2026Силовые структуры

Раскрыта фабула дела бывшего вице-губернатора российского региона

В Ивановской области задержали экс-вице-губернатора Нестерова
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ивановской области правоохранители задержали бывшего вице-губернатора региона Евгения Нестерова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Нестеров проходит подозреваемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, Нестеров способствовал продвижению представителя коммерческой среды на должность главы одного из муниципальных районов. Делал он это из своих корыстных интересов.

Ранее прокурор запросил девять лет лишения свободы для бывшего мэра Владимира Дмитрия Наумова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    51-летняя российская телеведущая раскрыла секрет похудения

    МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие иранском корабле

    Финляндия из-за страха перед Россией начнет производить запрещенное оружие

    Раскрыты полезные эффекты 20-минутного дневного сна

    Туристка попросилась в туалет к местным жителям в Азии и подверглась домогательствам

    В Госдуме предупредили о наказании за оплату расчистки двора от снега

    Продажу билетов на сольный концерт Долиной приостановили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok