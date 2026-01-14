Реклама

21:13, 14 января 2026

Россиян призвали включить в рацион четыре продукта для восстановления после праздников

Диетолог Макиша призвала добавить свеклу и имбирь в рацион после праздников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ollinka / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин призвали россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» включить в рацион четыре продукта, чтобы восстановиться после праздников. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на платформе «Смотрим».

В частности, специалисты посоветовали есть свеклу. «Свекла будет помогать нам восстанавливать жировой обмен. В ней содержится важное вещество — бетаин. Оно принимает участие непосредственно в выведении холестерина из организма», — объяснила Макиша. Агапкин добавил, что также корнеплод обладает слабительным эффектом и помогает справиться с запорами, с которыми некоторые люди также могут столкнуться после праздничных дней.

Кроме того, Макиша призвала употреблять имбирь, например, добавлять его в напитки. Она рассказала, что этот продукт стимулирует моторику кишечника, а также обладает желчегонным эффектом.

Наконец, Агапкин порекомендовал есть йогурты и овсянку или другие источники сложных углеводов. По словам специалистов, эти продукты помогают снижать воспалительные процессы в организме и благотворно влияют на уровень сахара в крови.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал совет после новогодних праздников. Он порекомендовал россиян сделать день поста, отказавшись от еды.

