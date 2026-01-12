Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:29, 12 января 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал совет после новогодних праздников

Врач Мясников призвал россиян сделать день поста после новогодних праздников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников дал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» совет после новогодних праздников. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы рассказала, что после переедания устраивает разгрузочный день и пьет только воду. Доктор назвал способ женщины вполне разумным. «Если вы переедали и так далее, то день поста вам субъективно действительно может улучшить состояние», — отметил Мясников.

При этом он добавил, что отказываться от еды на больший срок не следует. По его словам, если не есть несколько дней, то у человека могут начаться проблемы с регуляцией аппетита или обострения болезней желудка.

Ранее Мясников дал совет зрительнице, которая любит есть котлеты на ночь. Он призвал ее добавлять к этому блюду салат. Врач уточнил, что котлеты все же лучше есть на обед, а ужин делать легким.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину решили выселить из скандальной квартиры с приставами

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В России указали на признак неготовности Украины к переговорам

    В зоне СВО испытали более тысячи новинок

    В России раскрыли дело найденной на дне коллектора школьницы

    Положено начало принудительному выселению Долиной из скандальной квартиры

    Найден избивший ребенка за случайное попадание снежком россиянин

    Уехавший из России в Израиль комик порадовался отказу семьи от эмиграции во времена СССР

    Одна известная ЧВК открыла «Русские дома» в Африке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok