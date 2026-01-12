Доктор Мясников дал совет после новогодних праздников

Врач Мясников призвал россиян сделать день поста после новогодних праздников

Врач и телеведущий Александр Мясников дал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» совет после новогодних праздников. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы рассказала, что после переедания устраивает разгрузочный день и пьет только воду. Доктор назвал способ женщины вполне разумным. «Если вы переедали и так далее, то день поста вам субъективно действительно может улучшить состояние», — отметил Мясников.

При этом он добавил, что отказываться от еды на больший срок не следует. По его словам, если не есть несколько дней, то у человека могут начаться проблемы с регуляцией аппетита или обострения болезней желудка.

Ранее Мясников дал совет зрительнице, которая любит есть котлеты на ночь. Он призвал ее добавлять к этому блюду салат. Врач уточнил, что котлеты все же лучше есть на обед, а ужин делать легким.