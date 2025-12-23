Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:56, 23 декабря 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал совет желающим есть котлеты на ночь россиянам

Мясников призвал зрительницу, любящую есть котлеты на ночь, добавить к ним салат
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Didebashvili.GEO / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» дал совет желающим есть котлеты на ночь россиянам. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы спросила у Мясникова, нужно ли прекращать есть после шести вечера. Женщина уточнила, что ей трудно соблюдать эту рекомендацию, так как ближе к вечеру «организм требует котлет, борща, торт».

Отвечая на ее вопрос, Мясников признался, что сталкивается с той же проблемой. При этом он объяснил, что такие блюда лучше есть в обед, а ужин делать легким. «Если хочется котлет, вы сначала сделайте салат из редиски, допустим, или капусты», — обратился врач к зрительнице.

Ранее Мясников призвал россиян не вести себя за новогодним столом «как экскаватор». Он посоветовал зрителям его программы быть умеренными в еде, чтобы избежать острого панкреатита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ наконец признал вывод войск из Северска. Как Киев объяснил потерю одной из последних «крепостей» Донбасса?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    Доктор Мясников дал совет желающим есть котлеты на ночь россиянам

    Вэнса поддержали в качестве преемника Трампа

    Резкому подорожанию одного металла нашли объяснение

    Елочные клещи напугали россиян. Что скрывается в новогодних деревьях?

    Жена Александра Цекало в ультракороткой юбке прогулялась по Москве

    Создатель GTA рассказал об идее сделать игру про Москву

    В российском городе дети ошпарились кипятком из-под асфальта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok