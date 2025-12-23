Доктор Мясников дал совет желающим есть котлеты на ночь россиянам

Мясников призвал зрительницу, любящую есть котлеты на ночь, добавить к ним салат

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» дал совет желающим есть котлеты на ночь россиянам. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы спросила у Мясникова, нужно ли прекращать есть после шести вечера. Женщина уточнила, что ей трудно соблюдать эту рекомендацию, так как ближе к вечеру «организм требует котлет, борща, торт».

Отвечая на ее вопрос, Мясников признался, что сталкивается с той же проблемой. При этом он объяснил, что такие блюда лучше есть в обед, а ужин делать легким. «Если хочется котлет, вы сначала сделайте салат из редиски, допустим, или капусты», — обратился врач к зрительнице.

Ранее Мясников призвал россиян не вести себя за новогодним столом «как экскаватор». Он посоветовал зрителям его программы быть умеренными в еде, чтобы избежать острого панкреатита.