16:40, 14 января 2026Путешествия

Россиян с пятилетними паспортами перестали пускать еще в одну страну Европы

Генконсульство РФ: С 1 января для въезда в Румынию нужен 10-летний загранпаспорт
Алина Черненко

Фото: Fotokon / Shutterstock / Fotodom

Россиян с пятилетними загранпаспортами перестали пускать еще в одну страну Европы — Румынию. Об этом сообщается в Telegram-канале Генерального консульства РФ в Констанце.

В дипведомстве рассказали об участившихся случаях отказов в пересечении границы страны соответствующей категории соотечественников. Россиянам напомнили, что с 1 января 2026 года для въезда на территорию государства нужен биометрический (десятилетний) заграничный паспорт.

«Просим учесть это обстоятельство при планировании поездок в Румынию», — подчеркнули в генконсульстве.

Европейские страны стали последовательно запрещать пятилетние российские загранпаспорта с начала 2025 года. Сначала это сделала Франция, а затем Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Латвия, Эстония и Германия.

