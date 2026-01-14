Россиян возмутили фотографии активистки ЛДПР в нижнем белье

Жителей Липецка возмутили фото местной активистки ЛДПР Богдановой в нижнем белье

Жителей Липецка возмутили фото местной активистки ЛДПР Натальи Богдановой в нижнем белье. Об этом стало известно «Абзацу».

По данным российского издания, Богданова в прошлом работала в модельном бизнесе. Сейчас девушка в соцсетях завела две страницы: в одном аккаунте она рассказывает о буднях в партии, в другом делится эротическими снимками.

Комментаторов шокировала такая двойная жизнь. Последней каплей для пользователей стала публикация, где Богданова демонстрирует удостоверение члена избирательной комиссии Задонского округа с ярко-красной помадой на губах и в обтягивающем пиджаке.

Местные жители подали коллективную жалобу, и девушке пришлось удалить фотографию.

Журналистам Богданова призналась, что все обвинения в ее адрес голословны. Она гордится своими внешними данными и не видит ничего предосудительного в откровенном контенте.

