14:28, 14 января 2026

Россиянам назвали способы избежать травм при уборке снега

Врач Игнатов: Легкая разминка перед уборкой снега поможет избежать травм
Наталья Обрядина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Уборка снега может привести к растяжению и разрыву связок, проблемам с сердцем и обострению хронических заболеваний, предупредил травматолог-ортопед Михаил Игнатов. О том, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать травм, он рассказал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Нельзя совмещать активные физические нагрузки, к которым относится уборка снега, с приемом пищи или курением, от бодрящей чашки кофе перед выходом из дома также лучше воздержаться. Подобные сочетания вызывают учащение пульса и повышают нагрузку на сердце. Особенно важно соблюдать это правило людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ведущим сидячий образ жизни», — посоветовал Игнатов.

Еще одним способом избежать травм при уборке снега врач назвал легкую разминку. По его словам, чтобы снизить риск травм, достаточно уделить круговым движениям ногами, руками и плечами пять минут. Также, по его словам, необходимо соблюдать питьевой режим, так как зимой обезвоживание происходит чаще, чем летом. В связи с этим он рекомендовал брать с собой термос с горячим чаем или чистой водой и пить его время от времени до наступления жажды.

Не менее важно при уборке снега соблюдать технику безопасности, заверил травматолог. «Присели (колени согнули!), зачерпнули снег лопатой так, чтобы она была близко к туловищу — и только потом медленно поднимайте. Попробуйте не загребать полную лопату мокрого снега сразу, лучше возьмите инструмент поменьше. И избегайте резких бросков снега далеко вперед или по сторонам, чтобы избежать травм плеча», — дал совет он.

Врач также порекомендовал делать передышки каждые 10-15 минут и прислушиваться к сигналам организма об усталости.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой подсказал простые способы снизить риск падения в гололедицу. По его мнению, избежать этого можно, если подобрать обувь с нескользкой подошвой, не пользоваться телефоном во время ходьбы и следить за походкой.

