Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:07, 14 января 2026Россия

Россиянам захотели запретить вывозить свои генетические данные за рубеж

В Госдуму внесли законопроект о запрете на вывоз генетических данных за рубеж
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о о запрете на вывоз генетических данных за рубеж. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект призван урегулировать обращения генетических данных россиян, который в том числе предполагает введение ограничений на передачу за рубеж, а также иностранцам на территории России, данных, полученных в ходе генетических и иммунологических исследований.

Уточняется, что сбор, обработка, хранение, использование и передача (в том числе трансграничная) генетических данных человека приобретает исключительное значение для безопасности государства и граждан. Кроме того, подчеркивается, что уникальный характер генетической информации предопределяет специфику правовых механизмов ее защиты.

Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» запустил новый механизм для поиска пропавших в зоне специальной военной операции (СВО) бойцов. Теперь у родственников военных стали принимать ДНК без предварительного уведомления из частей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Россиянам захотели запретить вывозить свои генетические данные за рубеж

    В США признали преимущество России перед Западом в одном вопросе

    В заднем проходе мужчины нашли батат длиной 17 сантиметров

    Названы убивающие влечение поступки в спальне

    Стало известно о теневой войне между возможными преемниками Трампа

    В России нашли способ побороть рост цен на бензин

    Раскрыто природное средство защиты от остеопороза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok