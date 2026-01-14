Россиянам захотели запретить вывозить свои генетические данные за рубеж

В Госдуму внесли законопроект о запрете на вывоз генетических данных за рубеж

Правительство внесло в Госдуму законопроект о о запрете на вывоз генетических данных за рубеж. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект призван урегулировать обращения генетических данных россиян, который в том числе предполагает введение ограничений на передачу за рубеж, а также иностранцам на территории России, данных, полученных в ходе генетических и иммунологических исследований.

Уточняется, что сбор, обработка, хранение, использование и передача (в том числе трансграничная) генетических данных человека приобретает исключительное значение для безопасности государства и граждан. Кроме того, подчеркивается, что уникальный характер генетической информации предопределяет специфику правовых механизмов ее защиты.

Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» запустил новый механизм для поиска пропавших в зоне специальной военной операции (СВО) бойцов. Теперь у родственников военных стали принимать ДНК без предварительного уведомления из частей.