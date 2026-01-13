Фонд Путина запустил новый механизм для поиска пропавших в зоне СВО россиян

Ura.ru: Фонд Путина стал принимать ДНК свердловчан для поиска пропавших на СВО

Фонд «Защитники Отечества» президента России Владимира Путина запустил новый механизм для поиска пропавших в зоне специальной военной операции (СВО) бойцов. Теперь у родственников военных стали принимать ДНК без предварительного уведомления из частей. Об этом отчитались в свердловском управлении фонда, передает Ura.ru.

В пресс-службе фонда разъяснили, что близкие могут оформить разыскную карту, если боец не выходит на связь более 30 дней. В прошлом подобные действия допускались только после получения официального уведомления от воинской части или военного комиссариата.

Сдать генетический материал можно бесплатно по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие родство с военнослужащим. В случае если ДНК-тест поступает от ребенка пропавшего бойца, сотрудники могут дополнительно запросить образец буккального эпителия у матери для повышения точности исследования.

