Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 13 января 2026Россия

Фонд Путина запустил новый механизм для поиска пропавших в зоне СВО россиян

Ura.ru: Фонд Путина стал принимать ДНК свердловчан для поиска пропавших на СВО
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Фонд «Защитники Отечества» президента России Владимира Путина запустил новый механизм для поиска пропавших в зоне специальной военной операции (СВО) бойцов. Теперь у родственников военных стали принимать ДНК без предварительного уведомления из частей. Об этом отчитались в свердловском управлении фонда, передает Ura.ru.

В пресс-службе фонда разъяснили, что близкие могут оформить разыскную карту, если боец не выходит на связь более 30 дней. В прошлом подобные действия допускались только после получения официального уведомления от воинской части или военного комиссариата.

Сдать генетический материал можно бесплатно по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие родство с военнослужащим. В случае если ДНК-тест поступает от ребенка пропавшего бойца, сотрудники могут дополнительно запросить образец буккального эпителия у матери для повышения точности исследования.

Ранее сообщалось, что на Урале матери бойца спецоперации разрешили вскрыть цинковый гроб с телом сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал неожиданно поддержал Зеленского. Тот просил США отправить спецназ за Кадыровым

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Появились подробности о разрушениях после атаки ВСУ на крупный российский город

    ФСБ задержала подростка за работу на военную разведку другого государства

    Огромный питон расправился с торговцем

    Москву-реку оценили

    В Германии оценили готовность США атаковать Гренландию

    Фонд Путина запустил новый механизм для поиска пропавших в зоне СВО россиян

    Капитан «Локомотива» перешел в ЦСКА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok