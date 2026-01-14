Россиянин из ревности забил сожительницу

В Ульяновской области задержали мужчину, забившего сожительницу

В Ульяновской области задержали мужчину, забившего сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, 11 января в одном из домов на станции Шалого между 43-летним мужчиной и его 42-летней сожительницей произошел конфликт из-за ревности. В ходе него фигурант нанес пострадавшей множественные удары руками по животу и груди. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следователи СК задержали злоумышленника. На допросе он дал показания, которые изобличили его в совершенном преступлении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин получил семь лет колонии после домогательств соседа.