Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 14 января 2026Силовые структуры

Россиянин из ревности забил сожительницу

В Ульяновской области задержали мужчину, забившего сожительницу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ульяновской области задержали мужчину, забившего сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, 11 января в одном из домов на станции Шалого между 43-летним мужчиной и его 42-летней сожительницей произошел конфликт из-за ревности. В ходе него фигурант нанес пострадавшей множественные удары руками по животу и груди. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следователи СК задержали злоумышленника. На допросе он дал показания, которые изобличили его в совершенном преступлении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин получил семь лет колонии после домогательств соседа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Названы увеличивающие на 45 процентов риск деменции факторы

    Российский подросток получил большой срок за госизмену

    Глава МИД Польши высказался о депортации украинцев фразой «будем скучать»

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok