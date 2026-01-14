Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 14 января 2026Силовые структуры

Россиянин запер в квартире и несколько раз изнасиловал девушку

В Архангельске осудят мужчину, закрывшего в квартире и изнасиловавшего девушку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Архангельске осудят мужчину, закрывшего в квартире и изнасиловавшего девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»), 127 («Незаконное лишение свободы») и 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством») УК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2025 года в квартире на улице Дежневцев обвиняемый вместе с сожительницей, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство, после употребления алкогольных напитков подручными предметами избили 40-летнюю знакомую. Что бы избежать ответственности и помешать пострадавшей сообщить о произошедшем в правоохранительные органы, мужчина сломал ее телефон и запер в квартире.

Он удерживал ее больше суток, а затем воспользовавшись отсутствием сожительницы, угрожая расправой, дважды изнасиловал женщину. После того, как пострадавшей удалось покинуть квартиру, она обратилась за медицинской помощью и в полицию.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Действиям сожительницы так же будет дана правовая оценка.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин из ревности забил сожительницу.

