Россиянка рассказала о новых случаях травмирования новорожденных в роддоме Новокузнецка

РИА Новости: В роддоме Новокузнецка у новорожденных нередко случались травмы

В роддоме Новокузнецка у новорожденных нередко случались травмы во время родов. О новых случаях травмирования младенцев рассказала одна из пациенток, передает РИА Новости.

С ее слов, в роддоме у новорожденных часто бывают травмы — например, вывих копчика. «У ребенка сестры коллеги в результате выдавливания — ДЦП», — отметила она.

Россиянка рассказала, что ее дочь также получила травму головы во время родов, но, к счастью, это не привело к негативным последствиям.

«Когда я поступила туда, после УЗИ мне сказали, что плод — четыре с лишним килограмма, и что сама родить я не смогу, так как плод крупный. Меня ставят перед выбором — либо вызывать роды, либо делать кесарево сечение. Я согласилась на то, чтобы вызвать роды. По итогу я родила дочку весом 3,5 килограмма. У дочки была небольшая родовая травма на голове», — вспомнила собеседница агентства.

О трагедии в роддоме Новокузнецка стало известно утром 13 января. В период новогодних праздников в стационаре не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. Главврача больницы отстранили от работы, по делу начались задержания.