08:26, 14 января 2026Из жизни

Съевшую собаку тигрицу в Хабаровском крае отловили и сняли на видео

Отлов тигрицы, которая съела собаку в Хабаровском крае, сняли на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

В Хабаровском крае съевшую собаку тигрицу отловили и сняли на видео. Кадры разместил Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что хищница часто посещала поселок Долми. Накануне она съела пса в прихожей одного из частных домов. Нашли ее ночью.

Оказалось, что это трехлетняя самка, у нее нет одного пальца на лапе. Сейчас ей предстоит осмотр ветеринаров.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал мужчину, который вместе с сестрой отправился в лес за дровами. Хищник схватил индийца и утащил в лес.

В декабре стало известно, что в Индии школьница стала жертвой тигра.

