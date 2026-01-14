Съевшую собаку тигрицу в Хабаровском крае отловили и сняли на видео

В Хабаровском крае съевшую собаку тигрицу отловили и сняли на видео. Кадры разместил Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что хищница часто посещала поселок Долми. Накануне она съела пса в прихожей одного из частных домов. Нашли ее ночью.

Оказалось, что это трехлетняя самка, у нее нет одного пальца на лапе. Сейчас ей предстоит осмотр ветеринаров.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал мужчину, который вместе с сестрой отправился в лес за дровами. Хищник схватил индийца и утащил в лес.

В декабре стало известно, что в Индии школьница стала жертвой тигра.