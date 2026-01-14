Снег в российском городе разбил автомобиль

В Казани снег упал на лобовое стекло авто

В Казани снег с крыши дома повредил автомобиль, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) «Легенда» на Аметьевской магистрали. Снег упал на лобовое стекло, разбив его. При этом точно неизвестно, упала ли глыба сама или была скинута с козырька.

Известно, что управляющая компания (УК) в этом ЖК попросила жильцов очистить снег с козырьков у окон самостоятельно. Дом, с крыши которого падает снег, был огорожен лентой.

Также в Казани снег упал на автомобиль с мужчиной внутри на Индустриальной улице. Автовладелец не пострадал. Мужчине должны возместить ущерб.

Ранее в Нижнем Новгороде опора линии электропередачи рухнула на автобус. Авария произошла на улице Фруктовой.