18:48, 14 января 2026

В российском городе опора ЛЭП рухнула на пассажирку автобуса

В Нижнем Новгороде опора ЛЭП рухнула на выходящую из автобуса пенсионерку
Виктория Клабукова

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Нижнем Новгороде опора линии электропередач рухнул на автобус. Пострадала пассажирка, передает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Авария произошла на улице Фруктовой. 51-летний водитель грузовика марки Shacman, занимаясь вывозом снега, при движении задним ходом врезался в опору ЛЭП. Столб повалился на автобус ЛиАЗ, из которого в тот момент выходила 71-летняя горожанка. В результате обрушения пенсионерка пострадала, но после осмотра на месте медики ее отпустили. По факту случившегося проводится административное расследование.

В июле в другом российском городе, Хабаровске, два автобуса с пассажирами провалились в ямы. Вытаскивать их из пробоины пришлось с помощью грузовика. Как отмечалось, по данной причине маршруты в городе задерживались регулярно.

