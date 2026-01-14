Реклама

Силовые структуры
13:45, 14 января 2026

Стали известны детали готовившегося взрыва в морском порту Туапсе

Суд приговорил к 15 годам украинца за попытку взорвать грузовой поезд в Туапсе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Украины Игоря Борисенко, пытавшегося взорвать грузовой поезд в Туапсе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным в покушении на диверсию и незаконный оборот взрывных устройств. Первые три года из назначенного срока он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима. Также ему назначен штраф в один миллион рублей.

В приговоре суда раскрыты детали готовившейся диверсии. В нем указано, что в июле 2024 года украинец, проживающий в Нижнем Новгороде, принял предложение совершить подрыв на железной дороге. С этой целью он приехал в Москву, где получил компоненты для изготовления взрывных устройств. Вернувшись домой, Борисенко в своем гараже сделал две бомбы.

7 сентября 2024 года он прибыл на железнодорожную станцию Зелецино в Кстовском районе Нижегородской области и заложил самодельные взрывные устройства (СВУ) в ниши крепления вагонов грузового поезда, перевозящего цистерны с дизельным топливом. Целью диверсии был морской терминал Туапсе, который планировалось взорвать во время выгрузки 65 тонн горюче-смазочных материалов, чтобы полностью парализовать железнодорожные и морские перевозки.

Выждав определенное время, Борисенко совершил телефонные звонки, чтобы привести бомбы в действие, но к тому моменту их уже обнаружили и обезвредили на станции Туапсе-Сортировочная. СВУ, изготовленное диверсантом, нашли также на станции Ярославль Главный.

Борисенко выявили и задержали сотрудники Краснодарского управления ФСБ России. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в суде.

На кадрах видно, как силовики вытаскивают из машины мужчину. Судья оглашает ему приговор.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сорвано покушение на сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Теракт готовила женщина, завербованная украинской спецслужбой. . Ее задержали в Смоленской области у тайника с пистолетом Макарова и бомбой.

