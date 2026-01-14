Стало известно число зарегистрировавшихся в мессенджере MAX россиян

ТАСС: Число пользователей мессенджера MAX составило 85 миллионов

Число пользователей, зарегистрировавшихся в национальном мессенджере MAX, составило 85 миллионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

При этом суточный охват мессенджера превысил 55 миллионов активных пользователей. В пресс-службе компании уточнили, что с момента запуска мессенджера были отправлены более 18 миллиардов сообщений и совершены более 2,44 миллиарда звонков.

«Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тысяч публичных каналов в MAX, их суммарная аудитория превысила 54 млн подписчиков», — сообщили представители MAX.

Также более 40 тысяч российских магазинов использовали технологию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID» через мессенджер.

Ранее стало известно, что услуги портала mos.ru интегрировали в мессенджер MAX.