11:38, 14 января 2026Россия

Стало известно о смерти потерявшей ребенка в роддоме Новокузнецка пациентки

В Новокузнецке умерла мать, которая потеряла ребенка во время родов в роддоме №1
Майя Назарова

Фото: Robie Online / Shutterstock / Fotodom

В Новокузнецке умерла мать, которая потеряла ребенка во время родов в роддоме № 1, где за время новогодних праздников не выжили девять младенцев. О трагедии с пациенткой стало известно aif.ru.

Родственница россиянки пояснила, что 22 июля 2024 года ее брат с супругой отправились на плановые парные роды в роддом №1. За два дня до этого на УЗИ диагностировали двукратное обвитие пуповиной, но детальную оценку ситуации планировали провести уже в стационаре.

Во время родов ребенка не удалось спасти. Молодая мать, как утверждают близкие, не смогла оправиться от удара. Тяжелая послеродовая депрессия привела к ее смерти.

Родственники настаивают, что трагедии можно было избежать. Родители, по утверждению собеседницы издания, были здоровы, не имели хронических заболеваний и вредных привычек. Заключение о смерти ребенка, содержащее множество диагнозов, насторожило независимых врачей.

О гибели младенцев в роддоме в Кузбассе стало известно 13 января. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

