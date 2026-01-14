Стало известно о страхе украинских силовиков посещать тыловые объекты

РИА: Украинские силовики боятся посещать тыловые объекты из-за «Орешника»

Сотрудники украинских силовых структур боятся посещать тыловые объекты из-за удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на подполье в Херсоне.

«После удара "Орешником" по цели подо Львовом серьезно испугались все украинские силовики», — рассказал источник агентства.

По его словам, представители украинских структур не посещают объекты военного или двойного назначения на территории республики.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что «удар возмездия», нанесенный по Украине в ночь на 9 января с применением баллистической ракеты «Орешник», станет не последним.