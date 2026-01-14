Реклама

20:51, 14 января 2026

Строительный кран обрушился на поезд с туристами в Таиланде и попал на видео

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Строительный кран обрушился на поезд с туристами и местными жителями в Таиланде и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что состав направлялся из Бангкока в провинцию Накхонратчасима утром 14 января и проезжал возле места строительства платформы для нового проекта высокоскоростной железной дороги. В этот момент кран сломался и рухнул прямо на поезд.

Один из вагонов сошел с рельсов, второй — загорелся, а еще несколько — перевернулись. Как минимум 30 человек не выжили и еще 80 получили травмы разной степени тяжести. Всех выживших достали из-под завалов, однако тела некоторых жертв все еще не нашли. На месте работают спасатели.

Власти страны намерены провести расследование, чтобы выяснить причины случившегося. Предполагается, что виной всему могла стать халатность на стройке.

