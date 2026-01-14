Реклама

Тимошенко отреагировала на обыски и предъявленное ей обвинение

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отреагировала на обыски в офисе партии и отвергла предъявленное ей обвинение. Ее слова передает издание «Страна.ua».

«Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств. Обыск — грандиозный пиар-ход», — написала Тимошенко.

По ее словам, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ничего не нашли в офисе, но забрали с собой рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения Тимошенко, а все происходящее лидер партии назвала «устранением политического конкурента».

Ранее стало известно, что Тимошенко подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах.

