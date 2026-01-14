Ученые объяснили наличие прокрастинации

SF: В мозге есть «тормоз мотивации», отвечающий за прокрастинацию

Ученые Университета Киото нашли в головном мозге человека своеобразный «тормоз мотивации», отвечающий за прокрастинацию (склонность откладывать дела). Об этом сообщил журнал BBC Science Focus (SF).

В ходе экспериментов ученые обнаружили нейронную связь, которая препятствует началу выполнения стрессовых или неприятных задач. После разрушения данной цепи подопытные обезьяны стали охотнее выполнять поручения, несмотря на умеренно неприятные ощущения.

По словам ученых, на «тормоз мотивации» влияют две области мозга: вентральный стриатум (ВС) и вентральный паллидум (ВП). Первая участвует в оценке вознаграждения и мотивации и передает сигнал второй в случае, если ситуация кажется стрессовой.

