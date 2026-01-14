Реклама

06:14, 14 января 2026

Ученые объяснили наличие прокрастинации

SF: В мозге есть «тормоз мотивации», отвечающий за прокрастинацию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ученые Университета Киото нашли в головном мозге человека своеобразный «тормоз мотивации», отвечающий за прокрастинацию (склонность откладывать дела). Об этом сообщил журнал BBC Science Focus (SF).

В ходе экспериментов ученые обнаружили нейронную связь, которая препятствует началу выполнения стрессовых или неприятных задач. После разрушения данной цепи подопытные обезьяны стали охотнее выполнять поручения, несмотря на умеренно неприятные ощущения.

По словам ученых, на «тормоз мотивации» влияют две области мозга: вентральный стриатум (ВС) и вентральный паллидум (ВП). Первая участвует в оценке вознаграждения и мотивации и передает сигнал второй в случае, если ситуация кажется стрессовой.

Ранее психолог, кандидат психологических наук Оливия Косс в беседе с «Лентой.ру» она назвала причины прокрастинации и способы справиться с ней.

