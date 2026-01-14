Умер композитор Театра кукол Образцова

Умер заведующий музыкальной частью Театра кукол Образцова Шамшин

Заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова, композитор Николай Шамшин, умер в возрасте 51 года. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

Музыкант скончался 13 января. В театре отметили, что благодаря Шамшину был восстановлен оркестр театра, а также воссозданы партитуры спектаклей. Кроме того, он поспособствовал записи новых фонограмм для постановок.

Отмечается, что в его творчестве сочетались традиции классической музыки и элементы джаза. Композитор исполнял партии бас-гитары и контрабаса в оркестре театра.

Ранее со-основатель рок-группы Grateful Dead Боб Вейр умер в возрасте 78 лет. В июле у артиста диагностировали рак — музыкант «скончался от имеющихся проблем с легкими» в окружении близких, писало агентство Reuters.