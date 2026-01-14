Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
00:48, 14 января 2026Культура

Умер композитор Театра кукол Образцова

Умер заведующий музыкальной частью Театра кукол Образцова Шамшин
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова, композитор Николай Шамшин, умер в возрасте 51 года. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

Музыкант скончался 13 января. В театре отметили, что благодаря Шамшину был восстановлен оркестр театра, а также воссозданы партитуры спектаклей. Кроме того, он поспособствовал записи новых фонограмм для постановок.

Отмечается, что в его творчестве сочетались традиции классической музыки и элементы джаза. Композитор исполнял партии бас-гитары и контрабаса в оркестре театра.

Ранее со-основатель рок-группы Grateful Dead Боб Вейр умер в возрасте 78 лет. В июле у артиста диагностировали рак — музыкант «скончался от имеющихся проблем с легкими» в окружении близких, писало агентство Reuters.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Мужчин предупредили об опасных способах мастурбации

    В Раде призвали ввести режим ЧП из-за проблем в Киеве

    Россиянин погиб при атаке украинского БПЛА

    Трамп назвал причины безоговорочного лишения гражданства США

    Умер композитор Театра кукол Образцова

    Мужчина попытался сесть на борт самолета с трупом жены

    Трамп высказался по поводу числа погибших на протестах в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok