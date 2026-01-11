Умер один из основателей известной американской рок-группы

В возрасте 78 лет умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead, гитарист Боб Вейр. Об этом сообщает Reuters.
В июле у артист диагностировали рак — музыкант «скончался от имеющихся проблем с легкими» в окружении близких, отмечает агентство.
Уир был одним из двух фронтменов и основных вокалистов группы на протяжении большей части ее истории. Именно Уир исполнил куплеты в культовом буги-гимне группы Truckin', а также написал такие ключевые песни, как Sugar Magnolia, Playing in the Band и Jack Straw.
Британская газета The Independent назвала Уира «возможно, величайшим, хотя и самым эксцентричным, ритм-гитаристом в роке».
