Умер один из основателей известной американской рок-группы

Reuters: Со-основатель рок-группы Grateful Dead Боб Вейр умер в возрасте 78 лет

В возрасте 78 лет умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead, гитарист Боб Вейр. Об этом сообщает Reuters.

В июле у артист диагностировали рак — музыкант «скончался от имеющихся проблем с легкими» в окружении близких, отмечает агентство.

Уир был одним из двух фронтменов и основных вокалистов группы на протяжении большей части ее истории. Именно Уир исполнил куплеты в культовом буги-гимне группы Truckin', а также написал такие ключевые песни, как Sugar Magnolia, Playing in the Band и Jack Straw.

Британская газета The Independent назвала Уира «возможно, величайшим, хотя и самым эксцентричным, ритм-гитаристом в роке».

Ранее поп-певец Йеисон Хименес и его музыкальная группа погибли в авиакатастрофе на частном самолете в Колумбии.