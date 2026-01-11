Реклама

05:44, 11 января 2026

Зарубежный поп-певец с группой разбился на частном самолете

El Tiempo: Поп-певец Хименес с группой разбился на частном самолете в Колумбии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Поп-певец Йеисон Хименес и его музыкальная группа погибли в авиакатастрофе на частном самолете в Колумбии. Об этом пишет El Tiempo.

По данным издания, самолет следовал из Пайпы в Медельин, где вечером 10 января у музыкантов было выступление. Трагический инцидент произошел вскоре после взлета в сельской местности Ла-Вереда-Ромита. На борту находились шесть человек, включая двух пилотов. Никто не выжил.

Артист получил широкую известность благодаря таким хитам, как Aventurero, Ni Tengo Ni Necesito и El Mejor.

Ранее британский певец Кристофер Энтон Ри ушел из жизни. Известный артист скончался в возрасте 74 лет. Сообщалось, что певец «мирно скончался сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи».

    

