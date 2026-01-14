Реклама

Бывший СССР
07:57, 14 января 2026Бывший СССР

Уничтожение пункта управления БЛА ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения пункта управления БЛА ВСУ в ДНР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в районе села Павловка, Донецкая Народная республика (ДНР), точным ударом дрона-камикадзе уничтожили пункт управления БЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

«Цель, обеспечивавшая координацию беспилотников противника, превращена в обломки. Враг лишился возможности вести воздушную разведку и наносить удары», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» массово уничтожают контратакующую пехоту и технику ВСУ под Красноармейском и в Днепропетровской области.

