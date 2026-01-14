В ЕС отвергли просьбу Украины фразой «деньги не растут на деревьях»

Орбан: Украина требует 800 млрд долларов, но деньги не растут на деревьях

Украина требует 800 миллиардов долларов, но деньги не растут на деревьях и Европейский союз (ЕС) будет искать их, залезая в бюджеты стран объединения. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте социальной сети Х.

«К сожалению, деньги не растут на деревьях, особенно 800 миллиардов долларов. Именно эту сумму украинцы требуют от европейцев на следующие десять лет. Для Венгрии это означало бы финансовое бремя в размере более 9 миллиардов долларов. И откуда, по мнению Брюсселя, должны взяться все эти средства?» — задался вопросом глава венгерского правительства.

Орбан также поиронизировал, указав, что Брюссель может найти деньги для Киева за счет отмены социальных выплат, субсидий на покупку жилья семьями и энергетику. Он назвал действия ЕС «планом войны», подчеркнув, что Венгрия выступает против него.

12 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что США не намерены выделять финансирование Украине, поэтому именно Евросоюзу придется выполнять запрос Киева на 800 миллиардов долларов в течение 10 лет. При этом дипломат подчеркнул, что ЕС не может рассчитывать на деньги венгерского народа для этих целей.