Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:16, 12 января 2026Мир

В ЕС отреагировали на просьбу Украины выделить 800 миллиардов долларов

Сийярто: США не будут выделять деньги Украине, поэтому ЕС придется это делать
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

США не намерены выделять финансирование Украине, поэтому Европейскому союзу (ЕС) придется выполнять запрос Киева на 800 миллиардов долларов в течение 10 лет. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Dehir.

«Американский президент [Дональд Трамп] ясно высказался. С момента своего избрания США для него всегда были на первом месте. Он не раздаст деньги американских избирателей просто так, поэтому понятно, что Брюссель исходя из своей военной политики хочет отдать эти 800 миллиардов долларов Украине», — отметил дипломат.

При этом Сийярто подчеркнул, что ЕС не может рассчитывать на деньги венгерского народа для этих целей. По его словам, Брюссель призывал Будапешт «отменить семейные пособия, повышать налоги, отменить снижение коммунальных платежей» для того, чтобы отправить эти средства на Украину.

10 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Украина запросила у западных стран около 800 миллиардов долларов на восстановление в течение ближайших десяти лет, не считая дополнительных расходов на безопасность. Политик отметил, что отправлять деньги Киеву — это все равно что бросать их в бездонную бочку, вызывая тем самым коррупцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Раскрыта дата выселения Долиной из квартиры приставами

    В США назвали Симоньян настоящей героиней и призвали молиться за нее

    Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Мерц раскрыл договоренности США и Дании по Гренландии

    Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok