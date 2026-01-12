В ЕС отреагировали на просьбу Украины выделить 800 миллиардов долларов

Сийярто: США не будут выделять деньги Украине, поэтому ЕС придется это делать

США не намерены выделять финансирование Украине, поэтому Европейскому союзу (ЕС) придется выполнять запрос Киева на 800 миллиардов долларов в течение 10 лет. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Dehir.

«Американский президент [Дональд Трамп] ясно высказался. С момента своего избрания США для него всегда были на первом месте. Он не раздаст деньги американских избирателей просто так, поэтому понятно, что Брюссель исходя из своей военной политики хочет отдать эти 800 миллиардов долларов Украине», — отметил дипломат.

При этом Сийярто подчеркнул, что ЕС не может рассчитывать на деньги венгерского народа для этих целей. По его словам, Брюссель призывал Будапешт «отменить семейные пособия, повышать налоги, отменить снижение коммунальных платежей» для того, чтобы отправить эти средства на Украину.

10 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Украина запросила у западных стран около 800 миллиардов долларов на восстановление в течение ближайших десяти лет, не считая дополнительных расходов на безопасность. Политик отметил, что отправлять деньги Киеву — это все равно что бросать их в бездонную бочку, вызывая тем самым коррупцию.

