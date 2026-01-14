Реклама

11:25, 14 января 2026Авто

В Китае началось производство нового внедорожника для России

Первый серийный iCaur V27 сошел с конвейера
Светлана Ходос

Фото: Пресс-служба iCaur

Компания Chery объявила о начале производства внедорожника iCaur V27. Уточняется, что первый экземпляр уже сошел с конвейера сборочной площадки в Китае, а на российском рынке модель появится в 2026 году. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе производителя.

Дизайн автомобиля выполнен в стиле Future Classic («классика будущего») и внешне напоминает модели Land Rover. Среди основных отличий производитель называет угловатый кузов в ретростиле и оригинальную двухсекционную панорамную крышу, в которой секции разделены вдоль кузова «парящей» панелью. В салоне смогут разместиться до пяти человек.

Габаритная длина модели превысит 5000 миллиметров при колесной базе, равной 2900 миллиметров. Объем багажника будет варьироваться от 715 до 1818 литров.

Автомобиль оснащается 456-сильной гибридной силовой установкой, способной обеспечивать разгон с места до 100 километров в час за 5,9 секунды. Питаются агрегаты от 34,3-киловаттного аккумулятора, на одном заряде которого внедорожник проезжает более 800 километров, из которых порядка 120 километров — на электротяге.

На зарубежных рынках продажи iCaur V27 начнутся в I квартале. В России внедорожник появится до конца года.

Тем временем эксперты говорят, что сегодня дилерская сеть автопроизводителей на российском рынке сильно раздута и не соответствует объемам продаж в стране.

