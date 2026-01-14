В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

Синоптик Тишковец: Высота снежного покрова в Московской области достигла 59 см

Сугробы в Московской области выросли до 59 сантиметров. Высоту снежного покрова в столичном регионе оценил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

В самой столице самые высокие сугробы зафиксировали на метеостанции МГУ — 48 сантиметров. На ВДНХ высота покрова достигает 40 сантиметров, а на Балчуге — 44 сантиметров. При том, что нормой для этого периода считают 27 сантиметров.

В Подмосковье самыми большими сугробы оказались в Черустях — их высота достигает 59 сантиметров. В Коломне покров оценивают в 51 сантиметр, в Михайловском — 47 сантиметров, Кашире и Серпухове — 44 сантиметра, Волоколамске — 40 сантиметров, рассказал синоптик.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что пик крещенских морозов придет в Москву в воскресенье, 18 января. Столбики термометров могут показать до минус 25 градусов.