Экономика
14:36, 14 января 2026Экономика

Москвичам назвали день пика крещенских морозов

Синоптик Позднякова: Пик крещенских морозов придется на воскресенье
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пик крещенских морозов в Московском регионе придется на воскресенье, 18 января. Самый холодный день назвала жителям столицы и области ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

«Наиболее сильные морозы в Московском регионе будут перед Крещением, 17 и 18 января. В выходные дни в Подмосковье температура опустится до минус 25 градусов», — рассказала синоптик.

Днем 17 января температура воздуха достигнет минус 15–20 градусов. По оценкам Поздняковой, среднесуточные показатели будут почти на 10 градусов ниже климатической нормы. К 19 января за погоду все еще будет отвечать антициклон, но морозы начнут ослабевать.

«На Крещение мы прогнозируем минус 10–15 градусов, что на один или два градуса ниже климатической нормы», — заключила метеоролог.

Ранее нескольким регионам России предсказали 40-градусный мороз на Крещение. По прогнозам синоптиков, сильное похолодание ожидается в Томской и Новосибирской областях вплоть до южных районов Красноярского края.

