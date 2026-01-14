Реклама

00:57, 15 января 2026Мир

В России назвали критическую дату для Трампа

Доцент Сидоров: Для Трампа есть критическая дата 4 июля 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Для президента США Дональда Трампа есть критическая дата 4 июля 2026 года, ее назвал завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров на круглом столе о политике США в 2026 году.

«Ситуация сейчас — Трамп начал действовать, и он действует вполне ясно. Для Трампа есть критическая дата 4 июля 2026 года, это 250-летие декларации независимости. Вот тут прямая связь: "мы тогда объявили независимость, а я сейчас сделал США вновь центром этого мира". Для Трампа это очень важный момент», — заявил доцент.

Он добавил, что «проблема» Венесуэлы решена, Гренландия — вопрос времени. Китай, по словам Сидорова, в планах США на 2027 год, а в этом промежутке американский лидер может обратить внимание на Россию и конфликт на Украине. Эксперт не исключил, что Вашингтон может попробовать усилить давление на Москву.

Ранее Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» Россию и Китай от Гренландии. «НАТО, скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, сейчас же! Двумя собачьими упряжками этого не сделать! Только США могут!» — написал он.

