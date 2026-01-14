В России назвали признаки кризиса в Европе

Сенатор Косачев: Кризис в Евросоюзе виден невооруженным глазом

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал признаки кризиса в Европе. Рассуждениями он поделился в беседе с «Парламентской газетой».

По словам сенатора, кризис в странах Евросоюза (ЕС) виден невооруженным глазом. Он уточнил, что предпосылками к этому стало то, что при делегировании суверенитета ряда европейских стран Брюсселю произошло неравнозначное распределение финансовых вливаний.

«Евросоюз устроен так, что он работает не в пользу малых и слабых, а в пользу больших и сильных. Особняком здесь стоит Польша, которая серьезно выиграла от вступления в ЕС — сейчас по ВВП на душу населения она обогнала Японию», — обозначил Косачев.

Политик пояснил, что Польша в данном случае является едва ли не единственным исключением из общего правила, которое заключается в том, что все дальнейшее развитие ЕС происходит за счет перетока людей, технологических возможностей и ресурсов в пользу сильных стран Евросоюза.

«При этом такие сильные страны не являются залогом успешного развития — вне всякого сомнения, сегодня Евросоюз находится в кризисе», — заключил Косачев.

Ранее в Совфеде назвали условие для возобновления диалога России с Европой. По мнению сенатора Владимира Джабарова, для этого нужно, чтобы представители ЕС были откровенны в ведении переговоров.

