Россия
19:00, 13 января 2026Россия

В Совфеде назвали условие для возобновления диалога России с Европой

Джабаров: Диалог с Евросоюзом возобновится, если он будет откровенен с Россией
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия готова к возобновлению диалога с Евросоюзом (ЕС), если страны Европы будут откровенны с Москвой. Это условие назвал сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее стало известно, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине получило поддержку в ЕС.

Комментируя это, Джабаров напомнил, что накануне прошло голосование за выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро. По его словам, Москва готова возобновить диалог, но для этого нужно, чтобы «они были откровенны в таких переговорах, чтобы они на самом деле хотели установления мира на Украине». «Понимаете, если они хотят продолжения войны, тo нас этими разговорами не убедишь. Давайте общаться. Мы свои пожелания все высказали», — сказал зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам.

Он добавил, что Россия не видит снижения поставок оружия Вооруженным силам Украины, поэтому ожидает от ЕС «более конкретных шагов».

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что Россия ждет от Украины и США подготовленного документа по урегулированию конфликта, который позволит начать новый раунд переговоров с Киевом. Кроме того, она призвала оценивать действия украинской стороны, а не слова.

