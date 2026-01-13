Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 13 января 2026Мир

Раскрыта реакция ЕС на предложение Макрона о переговорах с Путиным

Politico: Предложение Макрона о переговорах с Россией получило поддержку в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине получило поддержку в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС.

«Возможно, скоро мы окажемся в ситуации, когда нам придется поговорить с [президентом России Владимиром] Путиным. Важно, чтобы именно европейцы в ходе переговоров дали понять России: мы не позволим вам выиграть эту войну», — заявил один из собеседников издания.

Другой чиновник ЕС подчеркнул, что США могут сколько угодно настаивать на своих предложениях по урегулированию конфликта, однако их планы «будут зависеть от европейцев», которые так или иначе должны оказаться за столом переговоров. Издание отмечает, что главная цель европейской инициативы заключается в том, чтобы не допустить пересечения красных линий ЕС по Украине и дать понять Вашингтону, что у Европы есть собственные рычаги влияния.

Ранее Макрон призвал Европу вновь вступить в диалог с президентом России. По словам французского лидера, это необходимо для защиты европейских интересов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 мог упасть из-за одной роковой ошибки экипажа

    По факту массовой смерти младенцев в российском роддоме возбудили дело

    Россиянка заработала на питании в детских садах более 1,8 миллиарда рублей

    Стало известно о причастности Дании к захвату танкера Marinera

    Россиянам назвали подходящий для поиска новой работы месяц

    Раскрыт неочевидный фактор риска рака пищевода

    В российском регионе подтвердили смерть девяти младенцев в роддоме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok