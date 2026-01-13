Раскрыта реакция ЕС на предложение Макрона о переговорах с Путиным

Politico: Предложение Макрона о переговорах с Россией получило поддержку в ЕС

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине получило поддержку в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС.

«Возможно, скоро мы окажемся в ситуации, когда нам придется поговорить с [президентом России Владимиром] Путиным. Важно, чтобы именно европейцы в ходе переговоров дали понять России: мы не позволим вам выиграть эту войну», — заявил один из собеседников издания.

Другой чиновник ЕС подчеркнул, что США могут сколько угодно настаивать на своих предложениях по урегулированию конфликта, однако их планы «будут зависеть от европейцев», которые так или иначе должны оказаться за столом переговоров. Издание отмечает, что главная цель европейской инициативы заключается в том, чтобы не допустить пересечения красных линий ЕС по Украине и дать понять Вашингтону, что у Европы есть собственные рычаги влияния.

Ранее Макрон призвал Европу вновь вступить в диалог с президентом России. По словам французского лидера, это необходимо для защиты европейских интересов.