Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:13, 14 января 2026Авто

В России появится автомобиль Си Цзиньпина

Hongqi сообщил о сертификации седана Guoya
Светлана Ходос

Фото: Пресс-служба Hongqi

Hongqi анонсировал скорое появление на российском рынке представительского седана Guoya, который станет флагманом модельного ряда бренда. В Китае автомобили используются в автопарке правительства, в том числе лидера страны Си Цзиньпиня. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании, новинка уже получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что дает право начать ее продажи в нашей стране.

Габаритная длина модели составляет 5300 миллиметров при колесной базе, равной 3200 миллиметров. В числе основных внешних отличий — массивная решетка радиатора с фирменной красной линией и платиновым напылением.

Фото: Пресс-служба Hongqi

Сообщается, что внутреннее оформление «задает новые стандарты в своем классе», также новинка оборудована экосистемой для водителя и пассажиров и новейшими водительскими ассистентами.

«Guoya создан для требовательных лидеров — топ-менеджеров крупнейших компаний, владельцев бизнеса и государственных деятелей, для которых автомобиль является продолжением статуса и инструментом для работы. Модель предлагает достойную альтернативу топовым европейским седанам представительского класса и займет уникальную, не имеющую прямых аналогов нишу на российском рынке», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Все подробности о комплектациях и оснащении Hongqi Guoya станут известны ближе к российской дате продаж, которая состоится в первой половине 2026 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назначили нового министра обороны

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Тимошенко вела переговоры о подкупе депутатов Рады на русском языке

    Борющаяся с агрессивной формой рака 26-летняя блогерша назвала главное сожаление

    Лавров заявил о грубейшем нарушении международного права в Венесуэле

    «АвтоВАЗ» сообщил о прибыли в 2025 году

    Лавров заявил о ненадежности американских партнеров

    Пассажир российского самолета не выжил во время подготовки к вылету

    Стилисты назвали тренды в прическах на 2026 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok