В России появится автомобиль Си Цзиньпина

Hongqi сообщил о сертификации седана Guoya

Hongqi анонсировал скорое появление на российском рынке представительского седана Guoya, который станет флагманом модельного ряда бренда. В Китае автомобили используются в автопарке правительства, в том числе лидера страны Си Цзиньпиня. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании, новинка уже получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что дает право начать ее продажи в нашей стране.

Габаритная длина модели составляет 5300 миллиметров при колесной базе, равной 3200 миллиметров. В числе основных внешних отличий — массивная решетка радиатора с фирменной красной линией и платиновым напылением.

Фото: Пресс-служба Hongqi

Сообщается, что внутреннее оформление «задает новые стандарты в своем классе», также новинка оборудована экосистемой для водителя и пассажиров и новейшими водительскими ассистентами.

«Guoya создан для требовательных лидеров — топ-менеджеров крупнейших компаний, владельцев бизнеса и государственных деятелей, для которых автомобиль является продолжением статуса и инструментом для работы. Модель предлагает достойную альтернативу топовым европейским седанам представительского класса и займет уникальную, не имеющую прямых аналогов нишу на российском рынке», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Все подробности о комплектациях и оснащении Hongqi Guoya станут известны ближе к российской дате продаж, которая состоится в первой половине 2026 год.

