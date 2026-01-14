Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:27, 14 января 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

Депутат Швыткин: Верхушка ВСУ показывает равнодушие к жизнями военнослужащих
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy Via Telegram / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует свое равнодушие к жизням военнослужащих, которые попали в плен по тем или иным причинам, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в ВСУ создали систему «карусели», в которой освобожденным из плена бойцам дают тюремный срок за дезертирство, а затем отправляют на фронт для искупления вины. Отмечается, что эта система была создана, чтобы восполнить гигантские потери ВСУ.

«Нацистский киевский режим предпринимает всяческие усилия для того, чтобы защищать свои интересы, интересы коррумпированной верхушки ВСУ и стран Запада любым путем. При этом они же поддерживают лозунги "биться до последнего украинца" и "сажать до последнего украинца"», — прокомментировал Швыткин.

Ранее стало известно, что ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, а оставленные окопы тщательно минируют. Отмечается, что дистанционное минирование позиций происходит с помощью беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    В России указали на важный знак в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

    Названы увеличивающие на 45 процентов риск деменции факторы

    Российский подросток получил большой срок за госизмену

    Глава МИД Польши высказался о депортации украинцев фразой «будем скучать»

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok