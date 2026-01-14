Депутат Швыткин: Верхушка ВСУ показывает равнодушие к жизнями военнослужащих

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует свое равнодушие к жизням военнослужащих, которые попали в плен по тем или иным причинам, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в ВСУ создали систему «карусели», в которой освобожденным из плена бойцам дают тюремный срок за дезертирство, а затем отправляют на фронт для искупления вины. Отмечается, что эта система была создана, чтобы восполнить гигантские потери ВСУ.

«Нацистский киевский режим предпринимает всяческие усилия для того, чтобы защищать свои интересы, интересы коррумпированной верхушки ВСУ и стран Запада любым путем. При этом они же поддерживают лозунги "биться до последнего украинца" и "сажать до последнего украинца"», — прокомментировал Швыткин.

Ранее стало известно, что ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, а оставленные окопы тщательно минируют. Отмечается, что дистанционное минирование позиций происходит с помощью беспилотников.