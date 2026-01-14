РИА: ВСУ устроили для пленных систему карусели с отправкой в тюрьму и на фронт

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) создали систему «карусели», в которой освобожденным из плена бойцам дают тюремный срок за дезертирство, а затем отправляют на фронт для искупления вины. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

«После обмена человека ждет арест и срок за добровольную сдачу в плен. А после оглашения приговора сразу предлагают искупить вину кровью и подписать контракт», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что эта система была создана, чтобы восполнить гигантские потери ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, а оставленные окопы тщательно минируют. Отмечается, что дистанционное минирование позиций происходит с помощью беспилотников.