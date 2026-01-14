Стало известно об оставлении ВСУ одного устройства в окопах при спешном покидании позиций

РИА Новости: ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) спешно покидают позиции в Харьковской области, а оставленные окопы тщательно минируют. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Противником активно проводится дистанционное минирование с помощью БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру»)», — отмечает представитель силовых структур.

До этого стало известно о том, что российские военные уничтожили на северо-востоке Украины две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Данные группы располагались под Харьковом, в районе села Веселое.

А российский боец рассказал о бегстве военных ВСУ из населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области.