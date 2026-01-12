РИА Новости: ВС РФ уничтожили две боевые группы Нацгвардии Украины под Харьковом

Российские военные уничтожили на северо-востоке Украины две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что данные группы располагались под Харьковом, в районе населенного пункта Веселое.

«Комплексным огневым поражением сорвана попытка выдвижения двух боевых групп 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины на пикапах из района Веселого, обе уничтожены», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что украинские военные попытались установить флаг на здании администрации в Купянске в Харьковской области. Российские военные успешно отразили две атаки на данном направлении.