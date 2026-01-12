Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:05, 12 января 2026Бывший СССР

ВС России уничтожили две боевые группы Нацгвардии Украины

РИА Новости: ВС РФ уничтожили две боевые группы Нацгвардии Украины под Харьковом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные уничтожили на северо-востоке Украины две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что данные группы располагались под Харьковом, в районе населенного пункта Веселое.

«Комплексным огневым поражением сорвана попытка выдвижения двух боевых групп 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины на пикапах из района Веселого, обе уничтожены», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что украинские военные попытались установить флаг на здании администрации в Купянске в Харьковской области. Российские военные успешно отразили две атаки на данном направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Объемы производства популярного деликатеса в России оценили

    Названо самое дорогостоящее направление для отдыха в январе

    Раненый боец СВО прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после атаки ВСУ

    Стало известно о переговорах США и Дании по вопросу Гренландии

    Трамп пригрозил невиданными ударами Ирану

    Российский поселок остался без тепла в 37-градусный мороз

    Россиянам раскрыли способы вернуться в форму после праздников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok