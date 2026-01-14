Реклама

18:22, 14 января 2026

В России спрогнозировали прекращение турпотока соотечественников в США

РСТ: Поездки из России в США прекратятся на неопределенный срок
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Российские туроператоры спрогнозировали полное прекращение турпотока соотечественников в США. Об этом специалисты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили «Осторожно, новости».

По мнению экспертов, на фоне приостановки выдачи виз поездки из России в США прекратятся на неопределенный срок. Уточняется, что в течение последнего года на рынке фиксировался рост спроса на получение американских въездных документов со стороны россиян.

Так, показатель посещения гражданами РФ Соединенных Штатов за девять месяцев 2025 года на 10 процентов превысил уровень аналогичного периода 2024-го и составил примерно 162 тысячи поездок. «При этом объемы туристического потока остаются ниже доковидного уровня. Согласно официальной статистике, в 2019 году США посетили порядка 220 тысяч россиян», — добавили в РСТ.

Причиной падения показателей посещения стало отсутствие возможности оформления виз США на территории России. Поэтому заявителям приходилось отправляться за границу, чтобы подать документы через третьи страны.

Ранее стало известно, что США приостановят выдачу виз россиянам с 21 января. В том числе ограничения коснутся еще 74 государств.

