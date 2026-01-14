США приостановят выдачу виз россиянам

Власти США приняли решение приостановить выдачу виз гражданам 75 стран

Власти США приняли решение приостановить оформление заявок на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию. Об этом сообщает Fox News.

Соответствующее решение было принято в рамках ужесточения контроля за просителями виз. Оно вступит в силу 21 января 2026 года. В список попали Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства.

Госдепартамент дал указания сотрудникам консульств отказывать в выдаче виз гражданам этих стран до соответствующих распоряжений.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Так, получить разрешение на въезд можно только в Астане и Варшаве.

