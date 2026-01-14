Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:26, 14 января 2026Путешествия

США приостановят выдачу виз россиянам

Власти США приняли решение приостановить выдачу виз гражданам 75 стран
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетВизы в Европу:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти США приняли решение приостановить оформление заявок на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию. Об этом сообщает Fox News.

Соответствующее решение было принято в рамках ужесточения контроля за просителями виз. Оно вступит в силу 21 января 2026 года. В список попали Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства.

Госдепартамент дал указания сотрудникам консульств отказывать в выдаче виз гражданам этих стран до соответствующих распоряжений.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Так, получить разрешение на въезд можно только в Астане и Варшаве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Нейросети помешали поймать беглых обезьян

    12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

    В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

    Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

    В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

    Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

    В Сети раскритиковали первую в мире куклу Barbie с аутизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok