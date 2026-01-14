В России выросли продажи автомобилей российской сборки

Аналитик Целиков: Впервые продажи машин отечественной сборки обошли китайские

В минувшем году на российские дороги выехало 1,33 миллиона новых легковых автомобилей, что на 15,6 процента ниже показателей 2024 года. Такие данные приводит аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

За отчетный период было реализовано 701,7 тысячи машин, собранных на территории России. Объем их продаж вырос на 8 процентов. Соответственно, легковой транспорт отечественной сборки занял 52,9 процента всего рынка по итогам 2025 года. Продажи автомобилей китайского производства, напротив, снизились на 38 процентов, составив 489 тысяч единиц.

Структура рынка по брендам претерпела заметные изменения. Значительно укрепил свои позиции белорусский производитель Belgee, который выпускает модели Geely предыдущего поколения.

Новый бренд Tenet, пришедший на смену некоторым моделям Chery, всего за четыре месяца продаж передал покупателям 33,5 тысячи автомобилей. По итогам года он вошел в первую десятку самых популярных марок в стране.

Единственный в топ-15 некитайский и нероссийский бренд Toyota также попал в десятку лидеров. Его модели выбрали 29,1 тысячи покупателей, что на 40 процентов больше, чем годом ранее. Японская марка также вошла в десятку самых популярных по итогам года.

Бренд Solaris, который продолжает сборку из оставшихся машинокомплектов Hyundai и Kia, увеличил продажи в 2,3 раза. Реализовав 34,5 тысячи автомобилей, он занял восьмое место в общем рейтинге.

Среди 15 самых продаваемых в стране марок положительную динамику также продемонстрировали китайские Jetour (рост на 4 процента) и GAC (плюс 6 процентов). Эксперт подчеркнул, что доля кроссоверов и внедорожников в общей структуре продаж по итогам года достигла исторического максимума, составив 74 процента.

«Учитывая огромный размер утильсбора, в 2026-2027 годах успех ждет те бренды, которые не только собирают в России, но и планируют существенно увеличивать локализацию», — подытожил Целиков.

Ранее аналитики агентства «Автостат» назвали самые популярные у россиян автомобили в 2025 году.