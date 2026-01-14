В России высказались о целях Трампа в вопросе Гренландии

Сенатор Пушков: Трамп жестко нацелился на присоединение Гренландии

Президент США Дональд Трамп жестко нацелился на присоединение Гренландии, и не считает, что это приведет к концу существования НАТО. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram.

«Трамп вероятно, вполне обоснованно считает, что европейские союзники просто блефуют, и после кризиса вокруг Гренландии все вернется на круги своя. Он вообще скептически относится к НАТО. По его мнению, этот инструмент нужен прежде всего самим европейцам для обеспечения своей безопасности за счет США. Трамп крайне редко упоминает важность НАТО для США», — обозначил Пушков.

Сенатор обратил внимание, что приоритетами американского президента являются Гренландия, Венесуэла, Куба, Иран и Китай. А для решения вопросов с этими странами Трампу не нужно НАТО. «Так что мнение союзников ему малоинтересно», — заключил Пушков.

Ранее Трамп заявил, что США «так или иначе» получат Гренландию. При этом американский президент высмеял обороноспособность острова, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек».