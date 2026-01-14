Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 14 января 2026Россия

В России высказались о целях Трампа в вопросе Гренландии

Сенатор Пушков: Трамп жестко нацелился на присоединение Гренландии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент США Дональд Трамп жестко нацелился на присоединение Гренландии, и не считает, что это приведет к концу существования НАТО. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram.

«Трамп вероятно, вполне обоснованно считает, что европейские союзники просто блефуют, и после кризиса вокруг Гренландии все вернется на круги своя. Он вообще скептически относится к НАТО. По его мнению, этот инструмент нужен прежде всего самим европейцам для обеспечения своей безопасности за счет США. Трамп крайне редко упоминает важность НАТО для США», — обозначил Пушков.

Сенатор обратил внимание, что приоритетами американского президента являются Гренландия, Венесуэла, Куба, Иран и Китай. А для решения вопросов с этими странами Трампу не нужно НАТО. «Так что мнение союзников ему малоинтересно», — заключил Пушков.

Ранее Трамп заявил, что США «так или иначе» получат Гренландию. При этом американский президент высмеял обороноспособность острова, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов

    Тимошенко прокомментировала изобличающие ее пленки НАБУ

    Трамп потребовал от НАТО помощи с Гренландией

    Депутат объяснил фото с курткой за 105 тысяч рублей на заседании Госдумы

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok