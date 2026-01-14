Реклама

13:38, 14 января 2026

В Южной Корее потребовали отменить санкции против Северной

«Енхап»: Бизнес Южной Кореи потребовал у властей снять санкции против КНДР
Вячеслав Агапов

Фото: Stephen A. Rohan / Shutterstock / Fotodom  

Бизнес Южной Кореи потребовал у властей снять санкции против Северной. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

В среду десять южнокорейских организаций провели пресс-конференцию в здании министерства объединения страны в Сеуле. Предприниматели, вкладывающиеся в экономическое сотрудничество между Севером и Югом (в том числе в развитие туристической зоны Кымгансан и промышленного комплекса Кэсон), потребовали отменить ограничения против КНДР, которые вводились в мае 2010 года.

Представители бизнеса заявили, что санкции против КНДР не позволяют политике нынешнего правительства в отношении соседнего государства «возыметь реальный эффект».

Южная Корея ввела санкции против КНДР после инцидента с корветом «Чхонан», который якобы потопила подлодка ВМС Северной Кореи. Судам соседней страны запретили входить в южнокорейские территориальные воды, а большинство торговых и экономических контактов с КНДР приостановили. Также запретили новые инвестиции и межкорейский культурный обмен.

В ноябре 2025 года стало известно о решении построить мост через реку Туманную в Приморском крае между Россией и Северной Кореей. Река является природной границей между Россией и Северной Кореей. Планируется, что автомобильный мост протянется примерно на пять километров в длину. По последним данным, стройка продвинулась примерно на 110 метров, установлены несущие опоры как с российской, так и с северокорейской стороны.﻿

